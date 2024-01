La generosità della ditta emiliana dopo l'alluvione: donate nuove attrezzature alla Protezione Civile

Nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio, il gruppo comunale di protezione civile di Massa Lombarda ha ritirato presso la ditta CO.M.AG di Lugo due motopompe per acque chiare e un decespugliatore. I macchinari sono frutto di una donazione avvenuta durante il periodo dell'alluvione da parte di un'azienda modenese, la Potamos Srl.

“Il gruppo da oggi è dotato di nuove attrezzature che vanno ad aumentare l'organico di quelle già in loro dotazione - dichiara l’assessore con delega alla Protezione Civile Stefano Sangiorgi -. Per il controllo ed il benessere del territorio si deve essere pronti a qualsiasi evenienza e la resilienza delle comunità passa anche da questi gesti così importanti che dimostrano ancora una volta come nei momenti difficili emerga la coesione e l’impegno di tutti".