Massa Lombarda, nuovo incarico in Regione per Laura Avveduti: lascia la giunta

L’assessora Laura Avveduti lascia incarico nella Giunta del comune di Massa Lombarda per andare a ricoprire un ruolo presso la regione Emilia-Romagna legato all’attuazione del Pnrr. Il nuovo incarico è incompatibile con la possibilità di mantenere la carica di assessore. "Questa importante opportunità è concessa ad una persona che ha ampiamente dimostrato di meritarla - afferma il sindaco Daniele Bassi -. Laura coniuga competenza, grande professionalità, capacità di ascolto e conoscenza delle dinamiche legate alla pubblica amministrazione". La delega ai Lavori pubblici resta in capo al sindaco Bassi come le Politiche del Personale. La delega all’Ambiente passa a Stefano Sangiorgi già titolare della delega alla Protezione Civile accumunata anche nell’organizzazione dell’Unione della Bassa Romagna.