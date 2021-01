Massa Lombarda, premiati i vincitori del concorso “Il Presepe più bello”

Un presepe realizzato con mascherine, uno creato nel periodo di quarantena e un altro ancora che riproduce le comunità che accolgono chi è in difficoltà. Sono i tre primi classificati del concorso “Il Presepe più bello”, lanciato prima di Natale dal Gruppo Volontari Protezione Civile di Massa Lombarda.

I primi tre presepi classificati sono stati premiati lunedì 25 gennaio, in occasione delle celebrazioni per San Paolo, dal vicesindaco di Massa Lombarda Carolina Ghiselli e dal coordinatore del gruppo della Protezione Civile massese Simone Pelliconi con una cerimonia in diretta sulla pagina Facebook della Protezione Civile. Al terzo posto si è classificato il presepe della Comunità Maria Immacolata, sul secondo gradino del podio si è piazzato quello realizzato con mascherine da Stefano Grattoni, mentre il primo posto è andato al presepe creato nel periodo di quarantena da Giovanni Semeraro. Ai primi tre classificati è stata consegnata una targa a ricordo dell’iniziativa.

Al concorso online hanno partecipato oltre 25 famiglie massesi, che nel periodo natalizio hanno inviato le fotografie dei loro presepi. Queste sono poi state pubblicate sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Massa Lombarda, ottenendo migliaia di “mi piace”. Sono infatti stati i “like” a stabilire i primi tre posti.