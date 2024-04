A Massa Lombarda la prima selezione regionale per il concorso Mondo Sposa Italia

Il ristorante sul Bacino di Massa Lombarda ha ospitato la prima selezione regionale concorso nazionale Mondo Sposa Italia, scandito dal motto “La giusta occasione per sognare”. Quella di Massa Lombarda era la prima tappa in regione del concorso ideato nel 2003 da Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo, ancora oggi l’unico in Italia imperniato sulla sposa e sull’alta moda.

Promotori in Emilia-Romagna del concorso sono gli agenti Marco Fabbri e Cinzia Nassi Tinarelli, che hanno portato a Massa Lombarda numerose modelle che hanno sfilato sulla passerella allestita al ristorante massese indossando le linee di cerimonia e sposa dell’atelier Ca La Sfera di Barbara Mauro.

Al termine della serata, la giuria ha proclamato le quattro ragazze che accedono così alla finale regionale: Camilla Malagoli, Tatiana Zhahala, Arianna Fracassini e Sara Novi. La serata si è svolta in collaborazione con MG Studio Immobiliare di Molinella e Olvi srl di Imola. La prossima selezione regionale è in programma a fine maggio nel locale La Dolce Vita di Altedo, nel bolognese.