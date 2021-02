Massa Lombarda, riaprono la biblioteca e il museo del centro culturale Venturini

Restano sospese al momento le attività di studio e consultazione in sede, l’accesso alle postazioni internet e la consultazione di quotidiani e periodici

Da lunedì 1 febbraio, con l’ingresso dell’Emilia-Romagna in zona gialla, la biblioteca e il museo del centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda riaprono al pubblico senza l’obbligo di appuntamento.

Da lunedì a venerdì è consentito l’accesso a scaffale, sia nella sezione adulti che nella sezione ragazzi, per scegliere liberamente libri e film. Restano sospese al momento le attività di studio e consultazione in sede, l’accesso alle postazioni internet e la consultazione di quotidiani e periodici.

Il centro culturale Venturini è aperto il lunedì dalle 15 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, mentre resterà chiuso il sabato, come previsto dalle disposizioni in vigore. L’accesso avverrà in maniera contingentata e nel rispetto dei protocolli anticovid, con obbligo all’ingresso di misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina.