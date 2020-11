Massa Lombarda: rilascio della Carta di identità elettronica all'Urp

Da lunedì 9 novembre per il rilascio della Carta di identità elettronica sarà necessario recarsi all’Ufficio relazioni col pubblico del Comune di Massa Lombarda (via Saffi 2) e non più all’Anagrafe.

Per accedere allo sportello è necessario prenotare l’appuntamento tramite il servizio di Agenda Online disponibile sul sito www.comune.massalombarda.ra.it, oppure telefonando all’Urp ai numeri 0545 985890 o 0545 985852.

Prenotare l’appuntamento, oltre a garantire una maggiore sicurezza vista l’attuale situazione emergenziale, consentirà una maggiore rapidità di erogazione del servizio, eliminando le attese e possibili assembramenti.