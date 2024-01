Massa Lombarda, settimana da protagonista per l'istituto comprensivo D'Este

Due importanti iniziative in pochi giorni all’Istituto Comprensivo Francesco D’Este di Massa Lombarda. Mercoledì 18 gennaio sono state inaugurate tre nuove aule tematiche presso la Scuola Quadri, mentre due giorni dopo un notevole quantitativo di libri di narrativa è arrivato a disposizione dell’Istituto.



Inaugurazione aule



Mercoledì 18 gennaio alla presenza del Sindaco Daniele Bassi, del Vice Sindaco Carolina Ghiselli e dell’Assessore Stefano Sangiorgi sono state inaugurate tre nuove aule tematiche presso la scuola primaria Luigi Quadri. Si tratta di biblioteca, aula delle scienze e aula emozionale che sono state realizzate dall’Istituto Comprensivo Francesco D’Este grazie ai contributi ottenuti dal Pnrr e dai Fondi Pon. “Le bellissime aule, operative da subito, sono frutto del lavoro sinergico tra i docenti - ha dichiarato la Dirigente Giovanna Castaldi -. Tutti hanno attivamente e personalmente contribuito alla realizzazione di questi spazi che non sono solo utili dal punto di vista didattico ma anche e soprattutto accoglienti e inclusivi.”



La consegna dei libri



Inoltre, nella mattinata di sabato 20 gennaio, sempre all’Istituto Comprensivo Francesco D’Este sono stati consegnati dalla Scuola dagli Alpini della sezione di Piacenza diciotto scatoloni contenenti libri di narrativa raccolti per le alunne e gli alunni a seguito dell’alluvione di maggio.

La consegna ha visto la presenza della Dirigente, Prof. Castaldi, della responsabile del plesso di scuola secondaria S. D’Acquisto Prof. Camarrata, del Sindaco Bassi e Vice Sindaco Ghiselli e dell’Assessore Stefano Sangiorgi, la sezione Bolognese Romagnola degli Alpini di Massa Lombarda e il Luogotenente Comandante Paparelli.

"Una comunità si è ritrovata insieme ad operare per riuscire ad alleviare il dramma dell'alluvione che ha colpito duramente anche il nostro territorio di Fruges - ha dichiarato il Vice Sindaco Carolina Ghiselli con delega alle Politiche Educative -. Insieme al grande lavoro svolto dalla Sezione Bolognese Romagnola Alpini di Massa Lombarda, dalla Protezione Civile Gruppo di Massa Lombarda e della Colonna Mobile della Protezione Civile Lombarda, dalle FFOO coordinate dal Comandante Luogotenente Paparelli siamo riusciti ad intercettare i bisogni di un intero territorio e portare nell'immediato il conforto a chi in quei duri momenti aveva perso tanto se non tutto"

Il Presidente della sezione Bolognese Romagnola degli Alpini, Dott. Gnudi ha commentato: “L'importanza della cultura nelle giovani generazioni, l'importanza dello studio sono un valore aggiunto per le ragazze ed i ragazzi, studiare, formarsi da loro la possibilità di scegliere per poter costruire il futuro che loro desiderano".