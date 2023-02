Massa Lombarda si illumina con i colori dell'Ucraina

Venerdì 24 febbraio il Palazzo Comunale in Piazza Matteotti a Massa Lombarda sarà illuminato di giallo e blu, colori della bandiera ucraina, per esprimere solidarietà nei confronti del popolo ucraino ad un anno dall’invasione russa. Il Comune di Massa Lombarda in questo anno ha espresso più volte e in tanti modi l’appello alla pace e alla solidarietà, con presidi in piazza, raccolte fondi con cene e spettacoli, mettendo a disposizione spazi di incontro e socializzazione per mamme e bimbi ucraini.