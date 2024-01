Massa Lombarda, ultimati i lavori negli spazi verdi: un investimento da 30mila euro

Prosegue l'impegno dell'Amministrazione comunale di Massa Lombarda per rendere sempre più gradevoli e decorosi gli spazi di verde pubblico presenti in città.

Sono stati recentemente ultimati i lavori di riposizionamento dei nuovi arredi, in particolare nel giardino del Centro Giovani JYL e al parco Piave dove sono stati collocati tavoli esagonali e nuove panchine, oltre ad un attrezzo ginnico workout di nuova generazione per agevolare e stimolare l'attività motoria e ludico-sportiva.

Il costo di 30 mila euro è stato interamente finanziato da un contributo della legge di bilancio 2022, grazie ad un progetto per la manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'arredo urbano del territorio comunale. Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi dichiara: "si tratta dell'ennesima conferma di quanto la nostra giunta sia attenta e sensibile alla qualità del verde pubblico, anche grazie alla qualità progettuale che esprime l'attuale assetto del nostro Ufficio Tecnico. Infatti non è casuale l'ingente quantità di risorse economiche, assegnate al nostro Comune, frutto di contributi ottenuti sulla base di progetti efficaci e innovativi che concretizzano scelte politiche ben definite".