Massa Lombarda, ultimo open day per la scuola d'Arte e Mestieri “Umberto Folli”

Sabato è in programma il secondo e ultimo appuntamento con l’open day della Scuola Comunale d'Arte e Mestieri “Umberto Folli” di Massa Lombarda, aperto ai bambini dai 3 agli 11 anni. L’iniziativa si svolge dalle 10 al primo piano del centro giovani Jyl (viale Zaganelli 1). In questa occasione i bambini potranno andare alla scoperta di diverse attività artistiche, sperimentando il piacere “del fare” grazie ai docenti Antonio Caranti e Lisa Emiliani. La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione in ottemperanza alle vigenti misure sanitarie al numero 331 6995930.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell’open day è possibile lasciare i propri recapiti per ricevere aggiornamenti e informazioni sui nuovi corsi della scuola, in partenza in autunno. L’iniziativa fa parte delle celebrazioni per il centenario della Scuola Comunale d'Arte e Mestieri “Umberto Folli”, che hanno preso il via con l’inaugurazione della mostra 100, visitabile gratuitamente alla sala del Carmine fino al 27 settembre, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.