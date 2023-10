Torna “Una Massa di Risate”: tra i protagonisti Leonardo Manera e Maria Pia Timo

Al via la rassegna teatrale “Una Massa di Risate” che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità, aprirà la stagione 2023/2024 il giorno venerdì 24 novembre con Leonardo Manera e proseguirà con un appuntamento al mese fino a marzo. Già da sabato 4 novembre sarà possibile rinnovare i propri abbonamenti per i cinque spettacoli in programma.

Il sindaco Daniele Bassi dichiara: “Nonostante gli ultimi 4 anni estremamente difficili con pandemia, rincaro energetico e alluvione, noi siamo ancora qua senza aver ridimensionato i servizi alla persona e anzi, rilanciando la socialità attraverso eventi come questo. Ringrazio Spettacoli Pro per il bel calendario allestito e il nostro Ufficio Cultura che si è dimostrato ancora una volta intraprendente e determinato ad organizzare un evento che vedrà il contributo delle sempre presenti associazioni di volontariato”.

Patrick Contarini di Spettacoli Pro afferma: “Abbiamo cercato di mettere in piedi una rassegna di carattere nazionale, molto eterogenea e con un peso specifico notevole. Gli attori e comici che saliranno sul palco del Carmine sono noti nel panorama italiano grazie ad esperienze nei programmi più famosi della televisione e non solo. Tutti propongono spettacoli di ilarità differente anche grazie alle loro radici culturali non comuni.”

L’attrice e comica Maria Pia Timo dichiara: “Sono molto legata alla città di Massa Lombarda dato che per tanto tempo ho lavorato e fatto spettacoli improvvisati con i bambini dello Scarabocchio. Lo spettacolo che porterò sul palco durante la seconda serata s’intitola “Soldi! Oggi si parla sol di soldi…” ed è stato scritto da mio marito Roberto Pozzi anche grazie ad incontri con banking trainer. A detta di molti è uno spettacolo esilarante, ma anche con spunti di riflessioni importanti. Penso che mai come in questo periodo storico le persone abbiano bisogno di ridere e quando lo fanno grazie al mio lavoro mi rende molto orgogliosa”.

La Responsabile Area Servizi Culturali e Giovani Lucrezia Pasini aggiunge: “Dopo il sold out e la divertente serata di anno scorso, siamo contenti di ritrovare Maria Pia Timo anche per la stagione 2023/2024. Quest’anno la nostra ambizione era quella di costruire una calendario di carattere nazionale e grazie al contributo di Spettacoli Pro ci siamo riusciti”.

Il programma

Gli attori che saliranno sul palco sono i seguenti: Leonardo Manera (venerdì 24 novembre), Maria Pia Timo (sabato 16 dicembre), Andrea Di Marco (sabato 6 gennaio), Claudio Lauretta (sabato 24 febbraio), Marco Marzocca (sabato 16 marzo).

Leonardo Manera, il primo ospite della rassegna, è un cabarettista ed autore di molti dei suoi testi, ha ottenuto vari riconoscimenti a livello nazionale per poi approdare sul piccolo schermo in numerosi programmi come Zelig, Colorado, Belli Dentro, Quelli che il calcio e tanti altri. Dal 1999 inizia anche a impegnarsi come attore, recitando nei film e a teatro. In questo spettacolo dal titolo “Homo modernus” Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifuti all' inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali è anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicità. Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.

Maria Pia Timo arriverà a Massa Lombarda il 16 dicembre. Oggi, Maria Pia Timo continua a essere una presenza attiva e apprezzata nel panorama artistico italiano, sia al cinema che in televisione e a teatro, dove ha iniziato la sua carriera distinguendosi per la sua poliedricità. La prima apparizione televisiva di Maria Pia risale al 2002 nel programma comico "Bull Dozer" trasmesso su Rai 2, per poi partecipare a numerosi altri programmi televisivi: Tintoria (Rai3), Pirati (Rai2) e soprattutto Quelli Che Il Calcio. Debutta a Zelig off 2012 e Zelig Circus 2013 su Canale 5 nelle e a Colorado su Italia1 nel 2018. Contemporaneamente la sua passione per la cucina la rende protagonista di alcuni programmi televisivi a tema gastronomico come Vespa Teresa in onda su Sky. Lo spettacolo teatrale che Maria Pia Timo porterà a Massa Lombarda s’intitola “Soldi! Oggi si parla sol di soldi…”, uno spettacolo comico sull'ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal.

Il terzo ospite della rassegna sarà Andrea Di Marco, comico, musicista, attore e autore genovese e membro del collettivo Bruciabaracche. Di Marco è attivissimo sul web: è il volto e fondatore del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, goliardico partito diventato subito virale sui social e ancora ora molto seguito. Ha fatto parte del cast fisso di “Bulldozer”. Nel 2007 -2008 fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da Simona Ventura, di “Zelig off 2008” e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest. Nel 2011 collabora con Striscia la Notizia in qualità di autore. . Sempre nel 2016 entra a far parte del cast di Colorado. Andrea Di Marco nel suo Andrea di Marco Show canta, suona, a volte prova a ballare ma soprattutto fa ridere. Il suo spettacolo è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo.

Durante lo spettacolo ci si trova a cantare come davanti ad un falò in una sera d’estate…alcuni intonano il ritornello, alcuni se la ridono, c’è chi si abbraccia, c’è addirittura chi limona. A volte si intrufolano nello spettacolo personaggi di dubbia moralità come Don Giorgione, parroco ignorante in materia religiosa (anzi, ignorante in generale) ma molto ferrato in questione di marketing, e un sedicente cantautore dal nome Giuseppe Povia.



Claudio Lauretta si esibirà il 24 febbraio sul palco della Sala del Carmine. Imitatore, attore e comico visto a Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado, Mai dire Talk, Voice Anatomy, Step Stasera tutto è possibile, Fake Show e Tale e Quale Show. Camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di numerosi personaggi del panorama italiano. Claudio Lauretta sarà il protagonista di “Nei Loro Panni”. Perché devono essere sempre gli altri a doversi mettere nei miei panni? Questa domanda, Claudio Lauretta se la pone da quando è ragazzetto, non solo da quando muove i primi passi sulle tavole dei palcoscenici italiani sia come giovane attore, che da buon imitatore, ma da molto prima, trova questa espressione idiomatica "indossare" i panni di altri come sua valvola di sfogo, come ad esempio quando a scuola si atteggiava come il professore che gli poneva le domande nelle interrogazioni, o quando faceva intuire ai suoi genitori chi avesse telefonato a casa imitando la voce di chi era all'altro capo del filo, sino ad oggi dove quotidianamente in radio, in tv e in Teatro impersona i volti noti dello spettacolo e della politica.

Il comico che chiuderà “Una Massa di Risate” è Marco Marzocca. Inizia a lavorare in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo Tunnel su Rai 3 al fianco di Corrado Guzzanti. Il grande successo televisivo lo raggiunge negli anni duemila con la serie televisiva Distretto di Polizia. Dal 2006 è nel cast di Zelig, dove interpreta Ariel. Dal 2011 è interprete di diversi spot della TIM insieme a Bianca Balti e Neri Marcorè, e dal giugno dello stesso anno è ancora al fianco di Corrado Guzzanti nel programma comico di Sky Uno Aniene.



In “Chi me lo ha fatto fare” Marco si racconta: la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera ma anche esperienze di vita, una vita anche'essa comica, perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza. La nascita dei suoi più famosi personaggi comici, (il pasticcione Ariel, il burbero e irascibile Notaio, il manesco Cassiodoro, la maga furbona Mamma Orsa, il tenero Michelino, il tecnologico Sturby). La lunga formativa esperienza di Distretto di Polizia, l'incontro e l'amicizia con il suo mentore, il geniale Corrado Guzzanti, l'indimenticabile esperienza non solo professionale ma soprattutto umana con il mitico Gigi Proietti. Una chiacchierata tra amici, un'esperienza non scritta ma vissuta, tra una risata, una domanda, una barzelletta e un ricordo di vita.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Sabato 4 novembre è possibile effettuare il rinnovo dell’abbonamento presso il Centro Culturale Venturini dalle 9:30 alle 13:00. Lunedì 6 novembre sarà invece possibile effettuare l’acquisto di nuovi abbonamenti al Centro Culturale Venturini dalle 17:30 alle 20. È sempre possibile chiamare il numero 393 0692223 per informazioni e abbonamenti.

Per il 1° Settore Poltrone il costo è pari a 60 euro intero e 52 euro ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie il costo è di 50 euro intero e 45 euro ridotto.

Il costo dei biglietti per il 1° Settore Poltrone è di 14 euro intero e 12 euro il ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie è di 12 euro intero e 10 euro ridotto. Le riduzioni sono previste per giovani fino a 25 anni, over 65 e Soci la BCC Ravennate Forlivese e Imolese. È possibile prenotare i biglietti a partire dal 14 novembre contattando il numero 393 0692223. Nelle giornate di spettacolo la biglietteria è aperta dalle 19:30 pressa la Sala del Carmine con vendita libera su ciaotickets.com