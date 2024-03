Massoneria, il ravennate Leo Taroni è il nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia

Il ravennate Leo Taroni vince le elezioni e diventa il nuovo Gran maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi). "Dopo una campagna elettorale molto sentita e agguerrita culminata con le elezioni svolte domenica 3 marzo, è finalmente concluso lo spoglio delle schede che assegna la nuova Gran Maestranza per i prossimi 5 anni a Leo Taroni", scrive Adnkronos.

Quella delle elezioni "è stata un'esperienza bellissima, fraterna, calorosa, piena di armonia, certo con qualche tensione del tutto normale e tipica del momento, ma nella quale ho avuto modo, assieme ai miei compagni di viaggio, di incontrare e abbracciare migliaia e migliaia di voi, i miei fratelli", si legge in una missiva inviata da Taroni.

Leo Taroni, 75 anni, ha lanciato la lista 'Noi Insieme' che si è contrapposta alla lista del calabrese Tonino Seminario, braccio destro dell’attuale Gran Maestro Stefano Bisi. La campagna elettorale di Taroni è stata centrata sulla trasparenza, l’apertura e la collaborazione con lo Stato su tanti temi, a cominciare dalla lotta alle infiltrazioni mafiose e la creazione di una banca del sapere che diffonda cultura anche fuori dai confini massonici. "Leo Taroni ha vinto contro il favorito Tonino Seminario che aveva un programma centrato sulla continuità con quanto fatto da Bisi negli ultimi 8 anni. E’ una vittoria che cambia radicalmente la visione e la strategia del Goi appoggiata dai fratelli maestri italiani", si sottolinea.

Nato a Ravenna il 18 luglio 1948, Taroni è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna e ha lavorato come intermediario finanziario negli anni 1976-1982 per conto della Ras-Cofina. Dal 1983 a oggi ha svolto l'attività di imprenditore nel settore immobiliare sia in Italia che in Romania.