Coi tortelli della tradizione punta a Masterchef e bacchetta i giudici: "Voi fate cose che la gente normale non mangia" - VIDEO

Un'altra concorrente del ravennate ha passato la prima fase delle selezioni di Masterchef, dopo la 55enne di Lido Adriano. La pimpante Oriana Frassineti, 65enne di Conselice, ha portato nella prima puntata del cooking show andata in onda giovedì sera tutta la tradizione romagnola, bacchettando anche i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

"Cucino soprattutto la domenica, quando vengono mio figlio, mia nuora, i miei nipotini - racconta la donna - Oggi ho fatto i tortelli della domenica". "Ma oggi non è domenica - fa notare chef Cannavacciuolo - che facciamo?". "Eh, ma voi assaggiate appena appena!", replica prontamente la 65enne, che presenta un primo a base di tortelli ripieni di patate, pancetta e parmigiano e conditi con burro e pancetta. Chef Barbieri la riprende quando versa il sugo sui tortelli facendolo colare direttamente dalla pentola: "Un cucchiaio no?". "Eh ma poi sono da lavare ragazzi!", risponde svelta lei.

Poi la romagnola non perde l'occasione di "bacchettare" chef Barbieri: "Io sono venuta qua per la tradizione, perchè voi fate tutte cose che la gente normale non le capisce e non le mangia". Barbieri la guarda e ride: "Sei simpatica eh! Qui però bisogna saper fare tantissime cose... Ma per me è sì". Per Cannavacciuolo, invece, è no. "Mai darsi dei limiti Oriana - la sprona Locatelli - Voglio vedere se sa spingersi oltre la tradizione: per me è sì". La 65enne con due sì passa la prima fase delle selezioni e si commuove. A questo link è possibile vedere la parte della puntata in cui Oriana presenta il suo piatto ai giudici.