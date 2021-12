Da Lido Adriano a Masterchef. E Barbieri si stupisce: "Vieni dalla Bassona? Lì ci andavano gli hippy" - VIDEO

Anche quest'anno Masterchef inizia con "un po' di Ravenna". Dopo l'edizione dello scorso anno che ha visto tra i partecipanti il solarolese Cristiano Cavolini - che in questi mesi sta aprendo un suo ristorante - nella prima puntata dell'11esima stagione del cooking show più amato dagli italiani, andata in onda giovedì sera, ha passato le selezioni anche una 55enne di Lido Adriano.

Si tratta di Elena Morlacchi, originaria di Milano ma da tempo trasferitasi nel lido ravennate. 55 anni, la donna - "lottando" con una triglia - ha raccontato la sua vita ai tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. "Ora faccio la casalinga, prima lavoravo nelle public relation per un'azienda di abbigliamento. Poi ho sposato il titolare dell'azienda e sono andata a vivere in Germania per 10 anni. Ho un figlio di 25 anni cresciuto là, mio marito... Diciamo che l'ho lasciato in Germania!", racconta simpaticamente la donna.

Barbieri chiede a Elena come sia finita a Lido Adriano, "che è una roba assurda", asserisce lo chef emiliano. "Da Amburgo sono finita lì tramite un amico, mi sono innamorata di questo posto sulla spiaggia". "Ma è vicino alla Bassona? Sai che lì ci andavano gli hippy negli anni '60!", puntualizza lo chef. "Si bravo! Adesso ci sono i nudisti", replica la donna. "Ma fai quella vita lì te?", chiede Barbieri. La domanda resta senza risposta.

E' il momento del giudizio: Elena ha portato un piatto che ha voluto chiamare 'La Cura'. Si tratta di ravioli in fumetto di pesce ripieni di branzino marinato in salsa di soia, coriandolo e zenzero. "La proporzione pasta-pesce c'è, però manca il sale, e se ti devo giudicare il fumetto..." scuote la testa Cannavacciuolo. Locatelli assaggia senza dire nulla. Barbieri assaggia e chiede alla donna: "Cosa ti emoziona?". "Mi emoziona tutto - dice lei - E' una grandissima sfida perchè a 55 anni pensavo di essermi fermata, però in realtà non voglio fermarmi, voglio fare un altro passo".

Si vota: al piatto per Cannavacciuolo manca la scintilla, per lui è no. Locatelli è in parte d'accordo con il collega, ma dice che nel piatto ha trovato "tanta armonia, delicatezza, manualità": per lui è sì. Barbieri è l'ago della bilancia: "Questo piatto non ti rispecchia - dice lo chef - ma a me interessa una cosa sola: come hai chiuso quei ravioli. Quindi per me è sì". E con tre sì, Elena passa la prima fase delle selezioni. A questo link è possibile vedere la parte della puntata in cui Elena presenta il suo piatto ai giudici.