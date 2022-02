Elena scivola, ma 'con cervello': cervella fritte e banana la salvano a Masterchef

La buccia di banana non fa scivolare Elena, o meglio, la fa scivolare ma... con cervello! Difficile puntata quella di Masterchef andata in onda giovedì sera. Gli aspiranti chef rimasti in gara sono 9, e i giudici chiedono a Elena Morlacchi se si sarebbe mai immaginata di arrivare fin qui. "Il mio obiettivo era arrivare tra i primi 10 - risponde la 54enne di Lido Adriano - Masterchef mi ha sconvolto la vita, mi ha fatto conoscere meglio me stessa e i miei limiti, ce la metterò tutta".

Sotto alla Mystery Box si nasconde il sapore salato dell'acqua di mare, con il quale i concorrenti devono creare un piatto tecnicamente ineccepibile che rappresenti un valore aggiunto per la ricetta. Elena prepara un piatto con gamberi marinati, coriandolo e zenzero e spiega che vorrebbe finire tra i migliori tre per poterlo dedicare a Dalia, concorrente e amica eliminata la scorsa puntata. Ma la sua intenzione resta un sogno: il piatto migliore è quello di Carmine.

Il giovane aspirante chef ha un vantaggio importante durante quella che ogni anno è la prova più temuta da tutta la Masterclass: quella di pasticceria del maestro Iginio Massari. Carmine affida a Elena le tortine di difficoltà medio-bassa, ma il risultato - come quello di un po' tutti i concorrenti - non è sufficiente, anche se per Massari il gusto non è male. Chef Bruno Barbieri però critica Elena e Federico per le numerose aperture dell'abbattitore che non hanno concesso alle tortine di raffreddarsi correttamente. La ravennate è dispiaciuta, piange e a fine puntata di scusa con la Masterclass, ma non basta: lei e Federico, come punizione, potranno entrare solo al secondo step dello Skill Test.

L'ospite dello Skill Test è Terry Giacomello, lo chef che ha fatto della cucina un esperimento scientifico e che conduce i concorrenti attraverso tre prove impossibili che hanno per tema la trasformazione chimica degli ingredienti. Il secondo step è basato sull'osmosi, ed Elena presenta il piatto 'Controbiglie', ironizzando con chef Giacomello "Perchè lei ce le ha e io a quanto pare no...". Si tratta di una mela in osmosi di ciliegia, gamberi al burro e gelatina di cetriolo. L'osmosi però non è sufficiente, "Dovevo osmosare di più" dice la ravennate, che viene quindi rimandata al terzo step sulla denaturalizzazione della fibra.

E' l'ultima occasione per Elena per salvarsi, e lei si assume un rischio grande: o la va o la spacca. Il nome del suo piatto, 'Scivolata... con cervello' - cervella fritta con salvia e peperoncino, maionese alla paprika e banana denaturalizzata - piace molto a chef Giacomello. Ma non solo: l'abbinamento di sapori insolito stupisce tutti i giudici. Sul filo del rasoio Elena si salva e sale in balconata. "E' la prima volta che sono veramente orgogliosa di me", dice la donna. E noi siamo orgogliosi di te Elena, continua così!