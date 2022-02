Elena sbaglia il caciucco ed esce da Masterchef. Ma il sogno continua: "Voglio aprire un ristorante a Lido Adriano"

A un passo dal rush finale, la scalata di Elena Morlacchi a MasterChef Italia finisce qui. Giovedì sera, infatti, la 54enne di Lido Adriano è stata eliminata dal programma e si è quindi classificata al settimo posto dell'undicesima edizione.

La prima prova della Golden Mystery Box ospita un giudice misterioso come il contenuto della prova: Valerio Massimo Visintin, storico critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera. I cuochi amatoriali devono tradurre una recensione del temuto critico gastronomico in un piatto il più possibile somigliante alla ricetta originale. Il migliore, Lia, sale direttamente in balconata conquistando immediatamente la salvezza.

Per l’Invention Test, poi, tornano dalla scorsa edizione di MasterChef Italia i finalisti Irene Volpe e Antonio Colasanto insieme al vincitore Francesco Aquila, che presentano tre ricette che i concorrenti devono riprodurre fedelmente. A Elena Lia assegna il piatto di Antonio, uno spaghetto in caciucco con pesce e salsa al prezzemolo. Ma alla fine, nella sfida a due, lo spaghetto migliore è quello di Federico: la salsa di Elena è stracciata e lo spaghetto di caciucco poco saporito.

E il piatto peggiore è proprio il suo: Elena deve abbandonare la cucina di MasterChef, tra lacrime e commozione. Chef Bruno Barbieri, molto legato alla ravennate, le toglie personalmente il grembiule e le promette: "Ci vediamo a Lido Adriano!". La 54enne, come sogno per il futuro, ha detto di voler aprire un ristorante proprio nel suo lido ravennate. E allora in bocca al lupo Elena!