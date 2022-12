Inizia l'avventura a Masterchef di Nicola: l'agnello al cioccolato non convince, ma si salva col purè

Il lungo viaggio di MasterChef Italia ha preso il via. Il benvenuto che giovedì sera i tre giudici hanno riservato alla Masterclass è già per cuori forti: Bruno Barbieri ha “abbandonato” la giuria seguendo le prove a distanza, e così i 20 aspiranti chef hanno visto accanto a Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo dapprima il temutissimo Maestro Pasticcere Iginio Massari nella Golden Mystery Box e poi nell’Invention Test, quindi Antonio Lorenzon, nono MasterChef italiano, per la prima prova in esterna di stagione a Bassano del Grappa, sua città natale; infine il Pressure Test, per il quale è tornato Barbieri, in seguito al quale la prima aspirante chef a togliere il grembiule è stata Luciana, la 74enne di Milano ex pubblicitaria.

Il battesimo di fuoco della nuova Masterclass non poteva essere più scintillante: la Golden Mystery Box – che dava ai migliori aspiranti chef la possibilità di accedere direttamente in balconata – nascondeva al suo interno un lingotto di cioccolato color oro del maestro Iginio Massari, eccezionalmente “terzo giudice”, con il quale realizzare in 60 minuti una classica preparazione dolce oppure una salata. Nicola Longanesi, il 20enne di Bagnacavallo, parte carico con una cottura sottovuoto proponendo il piatto "Agnello al cioccolato, dolce e un po' salato", un agnello su fondo al cioccolato, salsa di mirtilli, cipolla candita e crema di zucca. Per Cannavacciuolo "la cottura della carne c'è", ma il piatto risulta amaro, ha usato troppo cioccolato. "Hai strafatto", gli dice Massari. Per cui niente balconata per il concorrente ravennate.

Il primo Invention Test di stagione ha omaggiato la cucina italiana con due suoi elementi fondamentali, il pane e il pomodoro: i concorrenti, in 45 minuti e con un solo viaggio disponibile in dispensa, hanno dovuto preparare un piatto che rispettasse e nobilitasse i due prodotti, versatili e mediterranei, giocando con cotture e consistenze, abbinamenti e originalità. L'"Italia alla terza" di Nicola - una millefoglie di dischi di pane di Matera, pomodorini e ricotta setacciata - non convince Massari: il sapore della ricotta copre quello dei due ingredienti protagonisti.

La Masterclass si sposta quindi a Bassano del Grappa, con il suo celebre Ponte Vecchio, che ha fatto da sfondo alla prima prova in esterna che ha omaggiato l’asparago bianco Dop, eccellenza del territorio dal gusto dolce-amaro e dalla caratteristica texture non legnosa. I concorrenti hanno dovuto cucinare per commensali molto speciali: 35 contadini e produttori di Bassano attenti al rispetto per l’ingrediente. Luciana, vincitrice dell’Invention Test, ha potuto comporre le brigate, scegliendo Nicola "per i suoi occhi azzurri" e affidando a lui il secondo piatto della brigata blu, il cui menù prevedeva asparagi fritti in pastella con maionese come antipasto, gnocchi di patate con cuore di Asiago e impasto aromatizzato alla grappa conditi con asparagi di Bassano come primo piatto e baccalà mantecato con contorno creativo come secondo.

Al termine del pasto, i commensali hanno premiato la brigata rossa con un punteggio schiacciante: 27 a 8, condannando i blu - e quindi anche Nicola - al Pressure Test dove, sotto la cloche, si nascondeva il purè Robuchon, ideato da Joël Robuchon, il detentore del record di 32 stelle Michelin. I 10 aspiranti chef, in soli 20 minuti, hanno dovuto riprodurre il piatto, mostrando tutta la loro tecnica culinaria. E' proprio grazie al purè che il 20enne di Bagnacavallo si è salvato guadagnandosi la balconata. Le peggiori della prova sono risultate Luciana e Lavinia, ma è stata la prima a togliere il grembiule riconoscendo sportivamente i suoi errori.