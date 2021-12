Meglio di così non si poteva fare: Elena agguanta tutte le vittorie possibili nella puntata di Masterchef

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura a Masterchef di Elena Morlacchi, concorrente di 55 anni originaria di Milano ma da tempo trasferitasi a Lido Adriano. Dopo aver raccontato nelle puntate precedenti la propria vita ai tre giudici nelle selezioni del programma, nella puntata di giovedì sera Elena torna davanti alla giuria formata dagli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e vince di fatto tutto quello che si poteva vincere.

Elena, definita da un'altra concorrente una "finta fragile" mentre lei nella puntata dedicata al "cibo delle favole" si autodefinisce il 'Bianconiglio', eccelle fin dall'inizio, vincendo la prova della 'Mistery box' con un piatto a base di pernice ("Occhio alla pernice"). Ma non solo: nella prova successiva, in coppia, azzecca la scelta della compagna Dalia - altra forza di Masterchef di quest'anno - e mentre altri pretendenti alla vittoria vanno in tilt nel gestire visioni diverse di cucina, Elena e Dalia stupiscono di nuovo i giudici con delle caramelle di pasta ("Caramelle da uno sconosciuto") e vincono anche l'invention test.

Insomma, una strada spianata anche nela puntata successiva, la prova in esterna. Dalia ed Elena questa volta si trovano una contro l'altra come capi-brigata in una sfida tutta dedicata alla pasticceria alla Reggia di Monza. Il verdetto dei 31 tra i maggiori fornai e pasticceri di Milano è schiacciante: se non fosse stato per l'ultimo dolce, infatti, la squadra blu di Dalia avrebbe riportato zero voti. Stravince quindi la squadra rossa coordinata dalla 55enne di Lido Adriano, che anche in questa puntata non esita a rivendicare con orgoglio la sua provenienza dal lido ravennate. La puntata consacra decisamente Elena Morlacchi come una pretendente alla vittoria finale.