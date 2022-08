Sorpreso a masturbarsi in spiaggia: maxi multa da oltre 10mila euro

Maxi multa per un 55enne senegalese residente nei lidi ravennati che martedì pomeriggio è stato sorpreso a masturbarsi nei pressi della spiaggia naturista di Lido di Dante. L'uomo è stato notato da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, attorno alle 15, mentre si palpeggiava a poca distanza dai bagnanti.

Al 55enne è stata elevata una sanzione pari a ben 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico. Oltre a questo, è stata "staccata" una seconda multa da 200 euro per aver violato il regolamento di Polizia urbana del Comune di Ravenna, violazione che comporta tra l'altro l'ordine di allontanamento con divieto di accesso per almeno 48 ore dalla zona.