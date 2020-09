Sorpreso a masturbarsi sulla spiaggia naturista: maxi multa da 10mila euro

Maxi multa per un 45enne forlivese che, giovedì pomeriggio, è stato sorpreso sulla spiaggia naturista della Bassona di Lido di Dante mentre era intento a masturbarsi. L'uomo è stato notato da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, in collaborazione con volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, impegnati in controlli specifici in zona. All'uomo è stata elevata la prevista sanzione, pari a ben 10.000 euro, per atti osceni in luogo pubblico. A fine luglio stessa multa era stata fatta a due turisti colti a praticare "acrobazie sessuali" sulla stessa spiaggia.

