Materasso prende fuoco, intera palazzina evacuata dai vigili del fuoco

Tanta paura, nella prima mattinata di sabato, in una palazzina di via Cesari al civico 117 a Ravenna dove verso le 8.30 si è sviluppato un incendio. Le fiamme, secondo i primi resoconti, sono partite per cause ancora in corso di accertamento da un materasso di una camera al primo piano. Un uomo, che dormiva all'interno, si è accorto del fumo che iniziava a saturare l'appartamento ed è fuggito dando l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l'intera palazzina, una decina di persone in tutto, e chiesto per precauzione l'intervento di un'ambulanza del 118 per soccorrere eventuali intossicati. Al momento si segnalano solo danni alle cose.