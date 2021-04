Mattarella incontra Laura Pausini: "Agli Oscar è stata un'emozione straordinaria"

Il Presidente dela Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel suo studio al Quirinale Laura Pausini, rientrata in Italia dopo la notte degli Oscar. Il Quirinale ha diffuso un breve video con i primi secondi dell'incontro. "Benvenuta" ha detto Mattarella accogliendo la cantante, vestita con un tailleur pantalone giallo chiaro; "E' un onore conoscerla" ha replicato la cantante di Solarolo. "E' un piacere vederla e farle i complimenti. Agli Oscar è stata un'emozione straordinaria" ha detto ancora il Presidente della Repubblica, dopo aver fatto accomodare la Pausini.

"Sì, principalmente - ha spiegato la cantante romagnola - anche se canti sempre in italiano in molti concerti, ma fare arrivare nei Paesi più sconosciuti una canzone in italiano in una sola serata mi sarebbe stato impossibile. E' stato un onore, e poi ho sentito tantissimo affetto da parte di tutti gli italiani, dalle radio e dai giornali". "E poi la nomination, è già un traguardo, il vero traguardo è quello, poi la scelta..." ha aggiunto Mattarella nel video che sfuma sul resto del colloquio.

"Grazie Presidente - ha scritto poi Laura sui social - è stato un grande privilegio poterla incontrare! Grazie Italia per essere stata con me anche in questa avventura pazzesca a Hollywood e grazie di avermi fatto sentire tutto l’affetto, anche a migliaia di chilometri di distanza: sono da sempre fiera di rappresentare l’Italia nel mondo e questa occasione di riconoscimento istituzionale mi riempie di orgoglio".