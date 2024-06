Maturità 2024, è il giorno della prima prova: le tracce del tema d'italiano

Sono ufficialmente iniziati gli esami di maturità 2024. Oggi è il giorno del tema d'italiano, la prima prova, per oltre mezzo milione di studenti delle scuole superiori. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce uguali per tutti, selezionate dal ministero e suddivise in tre tipologie: analisi di un testo di prosa o poesia, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su tematiche di attualità. Sei ore di tempo per consegnare l'elaborato e poi domani, sempre alle 8.30, c'è la seconda prova.

Sono 526.317 i maturandi in tutta Italia: 266.057 nei licei, 172.504 negli istituti tecnici e 87.756 nei professionali. Il 94.4% degli studenti dell'ultimo anno delle superiori sono stati ammessi all'esame di Stato. Le commissioni sono in tutto 14.072, per un totale di 28.038 classi. I n Emilia-Romagna sono 35.683 gli studenti che affrontano la maturità, di questi 2914 nel Ravennate. Di questi 2860 sono candidati interni di istituti statali, 10 candidati interni di istituti paritari e 44 candidati esterni. In particolare, nella provincia di Ravenna sosterranno gli esami 724 alunni appartenenti a istituti professionali, 1035 che hanno frequentato istituti tecnici e 1155 liceali.

Lo scorso anno ha visto il ritorno dell’Esame di Stato alla normalità (cioè alle norme in vigore). Per il 2024 si conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni.

Le tracce della prima prova

Ungaretti con 'Pellegrinaggio', che fa parte della raccolta l'Allegria, è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi, per l'analisi del testo. La poesia trae ispirazione dall'esperienza vissuta da Ungaretti durante la prima guerra mondiale. Allo studente si chiede di presentare sinteticamente il contenuto della poesia, descriverne la struttura metrica, individuare le similitudini, scrivere perché il poeta si riferisce a se stesso come 'uomo di pena', commentare il perché, nella parte conclusiva, l'autore esprime la volontà di sopravvivere attraverso il ricorso a un'immagine attinente al tema della luce; infine, fare una riflessione sulle modalità in cui la letteratura affronta il dramma della guerra e della sofferenza.

C'è anche Pirandello tra gli autori proposti, un passaggio del romanzo 'Quaderni di Serafino Gubbio operatore': è il grande tema del progresso tecnologico dei suoi possibili effetti. E poi Rita Levi Montalcini con l'Elogio dell'imperfezione: a partire dal brano e partendo dalle proprie esperienze, conoscenze e letture, viene chiesto al maturando di riflettere su quale significato possa avere l'elogio dell'imperfezione nel mondo odierno. Un brano dello storico Giuseppe Galasso 'Storia d'Europa', invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica dalla guerra fredda a oggi.

Tra gli altri spunti 'Riscoprire il silenzio' della giornalista Nicoletta Polla Mattiot. C'è anche un testo di Maurizio Caminito da 'Profili selfie e blog' del 2014, che invita i maturandi a una riflessione sull'importanza e il senso del diario nell'era digitale. C'è anche l'importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu, testo in cui 'l'intuizione dei costituenti" è definita "lungimirante"

