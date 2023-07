Maxi piano di controlli durante la Notte Rosa: due automobilisti ubriachi denunciati

Come ogni anno, anche nello scorso weekend sono stati svolti servizi straordinari di controllo interforze per garantire la sicurezza durante la Notte Rosa. Numerosi gli eventi tra concerti, spettacoli, installazioni artistiche e altro che hanno animato Ravenna e il litorale adriatico, con la partecipazione di migliaia di persone.

In tale contesto, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e assicurare il regolare svolgimento delle iniziative, il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo, che hanno impegnato le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e Locale di Ravenna.

All’esito dei servizi, previsti per tutte le giornate della manifestazione, sono state identificate circa 400 persone e controllati numerosi veicoli. Otto le violazioni al Codice della Strada contestate e due le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica.