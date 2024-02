Partito il maxi processo per i finti vaccini Covid: 227 imputati alla sbarra, ma molti patteggeranno

Sono occorse due ore e mezza solo per fare l'appello. Lunedì mattina si è svolta al Tribunale di Ravenna l'udienza preliminare del maxi processo legato alle finte vaccinazioni anti-Covid che sarebbero state necessarie per ottenere il Green Pass e che vede imputate 227 persone per il reato di falso ideologico in concorso. Al centro dell'indagine c'era il dottor Mauro Passarini, 67enne di Marina di Ravenna, che a fine 2023 ha patteggiato due anni per i reati di falso, peculato ed evasione dagli arresti domiciliari, mentre è caduta nei suoi confronti l’accusa di corruzione. Passarini, tuttavia, potrebbe tornare in gioco nel corso dell'attuale processo, qualora le parti in causa volessero interpellarlo in qualità di testimone.

Strapiena la corte d'assise di Ravenna dunque per questo primo atto di fronte al giudice Andrea Galanti, con l'accusa, portata avanti dal procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini. Al processo è stata ammessa come parte civile anche Ausl Romagna. Il procedimento vede infatti coinvolti anche 5 dipendenti dell'azienda sanitaria. Enorme, ovviamente, il numero degli avvocati presenti, fra loro anche l'avvocato Francesco Minutillo del foro di Forlì, che già aveva difeso il medico Passarini. L'udienza preliminare si è conclusa con le dichiarazioni delle parti in causa: sono circa 90 gli imputati che hanno optato per la valutazione di rinvio a giudizio, mentre il resto si è diviso tra la scelta del patteggiamento e del rito abbreviato. Tra questi ultimi c'è anche il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero che aveva impugnato il provvedimento di sequestro del suo Green Pass in seguito all'avvio delle indagini. Ora si dovrà attendere il 12 febbraio per la prossima udienza del maxi procedimento.