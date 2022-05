Positivo al Covid va a ritirare al Mc Drive: il conto della cena diventa 'salatissimo'

Una cena da al massimo una decina di euro è diventata "salatissima", arrivando a costarne quasi 5000. E' quanto successo a un 50enne straniero residente nel ravennate che a gennaio si è recato al Mc Drive del Mc Donald's di via Trieste. L'uomo, giunto allo sportello, ha ordinato da mangiare e ha consegnato i soldi all'addetta avvertendola con una frase inquietante: "Disinfettati bene, perchè sono positivo".

L'uomo, infatti, si trovava in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid. La dipendente del fast food ha avvisato le forze dell'ordine, che hanno rintracciato l'uomo poi indagato per inosservanza dell’ordine dato dall’autorità sanitaria per contenere l’epidemia, ovvero il rispetto della quarantena. Alla fine quel panino gli è valso un decreto penale di condanna di 4.750 euro di ammenda (pena sospesa). La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola lunedì.