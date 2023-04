Sarà "una stretta di mano" il simbolo scelto per la medaglia della 100 Km del Passatore

La medaglia che indosserà prossimo vincitore della '100 km del Passatore' raffigurerà una stretta di mano, simbolo di unione nelle diversità. Questo infatti è il soggetto scelto dalla commissione giudicatrice riunitasi sabato scorso per valutare le 41 proposte realizzate dagli allievi della sede artistica del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. A vincere il concorso è stata una giovane allieva frequentante la 2°B, Mariastella Servadei, autrice dell’opera che raffigura un girotondo giocoso di mani diverse, a simboleggiare che nel gioco le differenze si annullano.

“Nella mia medaglia ho scelto di riprodurre tante mani che si stringono formando un cerchio, in modo da rappresentare l’unione di persone diverse - ha detto Maristella Servadei -. Le mani che ho realizzato hanno caratteristiche che evidenziano l’unicità delle persone, l’incontro tra culture, vite e realtà diverse: una mano fasciata, una con tatuaggi, un’altra con anello e una mano robotica. Per collegarmi maggiormente al tema della corsa, al centro del cerchio formato dalle mani, ho inserito i due simboli del Comune di Firenze e Faenza collegati da una linea che intende rappresentare il percorso con le sue altimetrie”. La realizzazione in gesso che ha stregato la giuria composta da Lorenzo Leoncavallo (Vicepresidente 100 Km del Passatore), Paolo Martignani (atleta Gruppo Sportivo 100 Km del Passatore), Marco Tadolini (ceramista già docente e membro dell’”Associazione Ex Allievi del Ballardini”), Roberto Fabbri (ceramista ex allievo e già docente del Liceo Artistico “Torricelli-Ballardini”) e Viola Emaldi (storico dell’arte e Coordinatore didattico Corso IFTS Tecnico del Prodotto ceramico: Sviluppo, sostenibilità e Design per il Made in Italy, Faenza) sarà ora utilizzato per produrre i premi della nuova edizione dell’ultramaratona Firenze-Faenza, in programma il prossimo 27 e 28 maggio. Al secondo posto si è classificata invece l’opera realizzata da Francesca Dall’Olio (2°A) mentre al terzo posto è stato assegnato alla realizzazione di Agnese Loreti (2°C). La giuria ha inoltre segnalato per la qualità esecutiva e l’originalità interpretativa le opere delle studentesse: Alice Melegari (2^A), Sofia Olivo (2^B), Angela Bonati (2^B) e Chiara Randi (2^A).