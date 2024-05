Il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha oggi consegnato nel corso di una breve ma significativa cerimonia dedicata alla “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa”, svoltasi nella sede di viale Pertini, la medaglia d’argento per i 30 anni di servizio a Stefano Gambini. Con un passato da Carabiniere effettivo in diversi Reparti della Provincia e successivamente transitato nel ruolo civile, Gambini ha mantenuto immutato nel corso degli anni lo spirito di chi ha indossato l’uniforme dell’Arma. Il Comandante ha rivolto, unendosi ai messaggi della scala gerarchica e del Ministro della Difesa, un ringraziamento per la grande professionalità e il grande spirito di servizio manifestati in ambito amministrativo e logistico-operativo a vantaggio di tutti i Carabinieri della Provincia.