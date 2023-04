Medici dell'Uzbekistan a scuola nell'Ortopedia di Ravenna

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia di Ravenna, diretto dal dottor Alberto Belluati, si conferma punto di riferimento per la formazione in campo ortopedico a livello nazionale e internazionale, in particolare sulle nuove tecniche mininvasive e di assistenza robotica nella chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio. Nei giorni scorsi è infatti giunta a Ravenna una equipe di sei medici uzbeki del centro traumatologico di Tashkent con 400 posti letto di ortopedia, punto di riferimento di tutto l'Uzbekistan.

I professionisti hanno partecipato a una giornata formativa in sala operatoria insieme al dottor Belluati e al suo staff. La collaborazione della nostra Ortopedia con i professionisti dell’Uzbekistan è già operativa da diverso tempo e si andrà ulteriormente definendo attraverso la creazione di un protocollo, che ha l’intento di ottimizzare il percorso formativo in particolare sulle tecniche di interventi relativi a protesi di anca e ginocchio.