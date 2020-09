Medicina, i numeri degli iscritti ai test di ingresso. Tanti i corsi ancora aperti

In 4464 hanno indicato l'Alma Mater come prima sede scelta per Medicina e chirurgia e Odontoiatria, contro i 3615 dell'anno scorso; in aumento anche gli studenti che hanno scelto il corso di Medicina in inglese a Bologna: 1416 contro i 1281 dello scorso anno.

Per quanto riguarda le Professioni sanitarie, hanno scelto di concorrere per la sede di Bologna in 2511 (l'anno scorso erano 2456), mentre ieri si è svolto il test di Veterinaria per il quale 807 studenti hanno indicato Bologna come prima sede, contro i 710 dello scorso anno.

Sono ancora aperte le iscrizioni al test di accesso ad Architettura che, ad oggi, conta 257 studenti iscritti contro i 218 dello scorso anno, come anche le iscrizioni al test di accesso al corso di Scienze della formazione primaria (ad oggi sono iscritti 754 studenti e il bando chiude il 7 settembre).

Per quanto riguarda le date delle prove: il 3 settembre si svolgerà il test di Medicina e chirurgia e Odontoiatria; l'8 settembre il test per le Professioni sanitarie; il 10 settembre il test per Medicina in inglese (IMAT); il 16 settembre il test di Architettura; il 16 settembre il test di Scienze della formazione primaria.