Finti vaccini ai pazienti per ottenere il Green Pass, scarcerato il medico: ora è ai domiciliari

Mauro Passarini esce dal carcere. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna Corrado Schiaretti ha concesso gli arresti domiciliari al medico 64enne ravennate arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver finto di somministrare il vaccino anticovid a pazienti provenienti anche da fuori regione per far ottenere loro il Green Pass.

La richiesta era stata presentata dal suo avvocato, Carlo Benini, durante l'interrogatorio di garanzia del medico. Richiesta alla quale il pm Angela Scorza non si era opposta. E mercoledì mattina è arrivata la decisione del Gip. Nel frattempo proseguono le indagini della Procura. Durante l'interrogatorio, il 64enne ha escluso qualsiasi corresponsione di denaro per aver finto di vaccinare i pazienti.

Nella vicenda risultano coinvolte a vario titolo anche altre persone, tra le quali un poliziotto. E' stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna il decreto di sequestro preventivo, emesso dall’Autorità giudiziaria, in ordine a 79 Green Pass rilasciati ad altrettanti cittadini, ritenuti ideologicamente falsi. Il provvedimento è stato notificato al Dipartimento della Digitalizzazione del Ministero della Salute e presso il locale Dipartimento di Igiene Pubblica per lo svolgimento di una completa mappatura delle profilassi eseguite dal medico summenzionato. Nel frattempo il medico è stato sospeso e i suoi pazienti sono stati contattati dall'Ausl per verificare la presenza o meno di anticorpi.