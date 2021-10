Mei 2021, i complimenti del sindaco Isola: "Un grande evento che ha proiettato Faenza sul piano nazionale"

Il sindaco di Faenza Massimo Isola mercoledì nella Sala Bigari ha ringraziato tutto lo staff del Mei, composto dai coordinatori Giordano Sangiorgi e Roberta Barberini, dallo staff di collaboratori e volontari formato da Valentina La Rosa, Anna e Angela De Leo, Maria Vittoria Cantagalli, Andrea Canella e Matteo Rosetti e da tutte le associazioni, le realtà coinvolte, artisti, band e tecnici faentini, per i grandi risultati raggiunti con l'edizione 2021 della ripartenza. Un ringraziamento sincero e sentito a una "squadra che ha saputo realizzare il più grande evento cittadino, capace di proiettare Faenza sul piano nazionale", un elogio che è arrivato insieme ai complimenti via WhatsApp di Amadeus.

Il Mei, attraverso il patron Giordano Sangiorgi e Roberta Barberini della Casa della Musica, ha voluto cogliere l'occasione di questo incontro per ringraziare il sindaco Isola, tutto il Comune di Faenza e la Regione per il prezioso supporto fornito al Meeting per la migliore realizzazione della manifestazione. L'impegno è di rivedersi a giorni con l'Amministrazione Comunale per proseguire nel positivo lavoro avviato da questa estate con tantissimi eventi per raggiungere nuovi importanti risultati culturali, aggregativi, sociali, giovanili, turistici ed economici.