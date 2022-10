Gianluca Grignani scalda il pubblico del Mei. E domenica Nada in concerto - FOTO

E' partito col botto il Mei 25 a Faenza, il Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. E sabato sera è andato in scena, in una piazza del Popolo gremita, il live di Gianluca Grignani, che ha ricevuto la Targa Mei Speciale per i 25 anni dell’album “La Fabbrica Di Plastica”. Sul palco anche Roberta Di Lorenzo, Mobrici (vincitore della Targa Giovani Mei – Exitwell per il migliore disco dell’anno), Ditonellapiaga (a cui va la Targa Giovani Mei – Exitwell per il miglior artista dell’anno), C’mon Tigre (vincitori della Targa Mei – Pimi 2022, il premio per il miglior artista indipendente dell’anno assegnato da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi), Martelli, iRio, Doro Gjat (a cui va il Premio Hip Hop Mei), Valerio Lundini (vincitore della Targa Mei – Premio Speciale Mei 25), Casablanca feat. Dj Alteria, Lorenzo Lepore (vincitore del contest Voci Per La Libertà), Claudio Sorrentino e Casco & Twooda.

“E’ stato un grande successo sopra ogni più rosea previsione - afferma Giordano Sangiorgi - Abbiamo così dato un forte segnale di speranza di ripresa e ripartenza a tutto il settore della musica italiana indipendente ed emergente, ricevendo tanti attestati di stima, amicizia e solidarietà e confermando che questa musica è il futuro del paese. Ora dopo questi 25 anni chudiamo un cerchio, festeggiamo e chiediamo che il Mei debba ripartire con una compagine più rafforzata che coinvolga compiutamente enti e privati, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale come accade per le eccellenze del territorio e si porti a una istituzionalizzazione del Mei, che lo porti a diventare la vetrina ufficiale della cultura musicale delle nuove generazioni del nostro Paese con tutti i riconoscimenti che merita, istituzionali e mediatici, indispensabili per proseguire”.

Domenica ultima giornata di concerti: tra i protagonisti dell’ultimo dei tre giorni della rassegna anche Nada, che alle 16.00 salirà sul palco del Teatro Masini per presentare in anteprima, insieme alla sua band, alcuni brani del suo nuovo album di inediti “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, in uscita il 7 ottobre. In occasione del concerto, l’artista riceverà il Premio alla carriera, consegnato dal patron del Mei Sangiorgi. A seguire si esibiranno Grazia De Marchi ed Enrico De Angelis, in apertura dell’evento realizzato da Pierpaolo Capovilla e Paki Zennaro per omaggiare i 100 anni di Pier Paolo Pasolini.