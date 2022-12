Il Mei spinge le attività faentine: "Incassi 6 volte superiori nei locali rispetto ai normali weekend"

Non solo una spinta per la musica, ma anche per l'economia locale. Questo ha rappresentato il Mei 2022 per il territorio di Faenza. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, che si è svolto dal 30 settembre al 2 ottobre, è stato infatti sottoposto a una analisi di mercato a campione che ha individuato una serie di caratteristiche e peculiarità utili in chiave economica e turistica per la comunità faentina, oltre a rendere noti alcuni dati complessivi.

"Intanto il settore delle strutture ricettive ha segnato un sostanziale sold out sul territorio durante il MEI, mentre il settore dei punti ristoro del centro storico ha segnato incassi dai 3 alle 6 volte superiori rispetto ai normali week-end cosi come gli esercizi commerciali generici ne hanno certamente beneficiato visto che tutti coloro che hanno fatto parte del campione tra il pubblico hanno dichiarato di avere fatto almeno un acquisto in un negozio commerciale generico attivando anche in questo senso un segno più che positivo - afferma lo staff del Mei - La tendenza economica è quindi quella che conferma un’indagine di 10 anni fa realizzata da Terre di Faenza che dichiarava che per 1 euro pubblico investito direttamente sul MEI dal Comune di Faenza ne rientrano almeno 7 sul territorio faentino: un dato di grande straordinarietà e unicità".

"Il pubblico presente al MEI di Faenza è un pubblico nazionale prevalentemente proveniente da tutte le Regioni di tutta Italia (circa il 60%) suddiviso con una percentuale del 55% proveniente dal Centro Sud, per un pubblico prevalentemente under 35 pari al 65% del pubblico presente. Sono dati che confermano di una manifestazione turistica nazionale rivolta al mondo giovanile e cosiddetto giovanilista, un’altra unicità per il nostro territorio che ha nel MEI un punto di eccellenza per il turismo giovanile", proseguono dal Mei

Il Meeting avrebbe inoltre ricevuto dal pubblico intervistato un voto medio pari a 9, "segno di grande affettività verso la manifestazione - commentano dal Mei - mentre il voto più alto tra le strutture che hanno ospitato il Mei un 10 è andato al Salone dell’Arengo che è stato lo spazio in assoluto più apprezzato, forse anche perchè elemento di novità per il Mei". Da segnalare anche l'attenzione al trasporto sostenibile: tra i mezzi prediletti per venire al Mei di Faenza è stato indicato il treno per quasi il 50% del giovane pubblico: "Un altro dato ad alto tasso qualitativo per la manifestazione. Infine - conclude lo staff del Meeting - Faenza riceve un apprezzamento generale da tutto il pubblico presente sempre con un voto 9 come una bella città d’arte e musica accogliente".