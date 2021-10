Mei, l'edizione dell'Anno Zero è da incorniciare: sold out in tutti gli eventi e tanto entusiasmo

Una ultima edizione del Mei Anno Zero da incorniciare. Sold out in ogni evento, con lunghissime file in attesa, boom del palco giovani frequentato da migliaia di ragazzi che hanno ascoltato i giovani artisti emergenti provenienti con entusiasmo da ogni parte d'Italia come il Mei delle origini di 25 anni fa, insieme al boom delle strutture ricettive perchì a Faenza non si trovava un solo posto per dormire e incassi importanti per i locali del centro.

"Il Mei si conferma evento nazionale capace di fare diventare Faenza, una piccola citta' di provincia, una vera e propria Capitale della Musica italiana dove si incontrano i migliori artisti, i produttori e gli operatori di tutta la filiera e i migliori giovani emergenti che diventeranno noti un giorno al ivello nazionale e internazionale", evidenzia il papà della manifestazione, Giordano Sangiorgi. Nella giornata finale "I Sol 332 si sono aggiudicati il Premio RiarrangiaRiz con il brano "La Piovra", "Iosonouncane" ha ritirato il Premio Mei per il Miglior Disco dell’Anno, "Innocente" ha vinto il Premio Mei Miglior Artista di "Sulle strade della Musica", programma musicale indipendente di Rai Isoradio.

Sono stati premiati da Sangiorgi, con un video che ha fatto vedere a tutti come in Europa il settore musica sia ripartito al 100%, i Bauli in Piazza per l'impegno a favore del settore musicale ed e' stato applaudito da tutto il pubblico in Piazza del Popolo lo Sciopero del Silenzio della Musica applaudito da migliaia di personale al Mei di Faenza con gli interventi di Sergio Cerruti Presidene di Afi e Silvia Comand di Bauli in Piazza, Claudia Barcellona di AudioCoop.

Jamila e' risultata vincitrice del Premio dei Premi in una Piazza Nenni che ha incoronato Francesco Bianconi con il Premio come Miglior Esordio con Forever. Tutto questo mentre Luca Carboni postava su Instagram e su tutti i social il Premio alla Carriera ricevuto al Mei dal sindaco Massimo Isola e da Sangiorgi, ringraziando e facendo grandissimi complimenti alla scena musicale indipendente.

"Una edizione straordinaria e unica carica di entusiasmo che non e' stata fermata dalla pioggia, dal covid e dalle ristrette norme anti covid - chiosa Sangiorni -. La musica indipendente ed emergente e' capace di andare oltre e superare le barriere di una citta' di provincia e farla diventare Capitale Nazionale della Musica: un lavoro ora che deve proseguire da domani tutto l'anno per non andare perduto".