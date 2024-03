Il Mei non chiude: "Dopo i successi di Sanremo pronti a un accordo triennale con il Comune"

Lo scorso autunno, pochi giorni prima dell'inizio della rassegna, Giordano Sangiorgi, patron del Mei - Meeting etichette indipendenti di Faenza, spiegava che per quella esperienza era arrivata la chiusura del cerchio, almeno nella versione concepita fino ad allora. Dopo 25 anni, diceva Sangiorgi, "da un lato devo ripensare la mia attività musicale" e poi, aggiungeva, "nel 2023 scade la convenzione che abbiamo firmato con il Comune di Faenza e credo che anche da parte loro ci sia volontà di voler riflettere". Una riflessione proficua se adesso, come sembra, Sangiorgi e l'Amministrazione faentina sono pronti a firmare un nuovo accordo della durata di tre anni.

"I Santa Balera a Sanremo: un successo che rafforza il liscio, il territorio e il Mei"

"In questi mesi - spiega il patron del Mei - il dialogo con il Comune è proseguito, ci stiamo trovando d'accordo su una serie di punti che ho presentato e che puntano alla valorizzazione dei giovani e del Meeting su Faenza e i comuni limitrofi. Con la garanzia di un giusto supporto". Sangiorgi ricorda l'impegno del Mei messo in campo durante tutto l'anno, non solo il nel periodo della rassegna. E sottolinea la grande risonanza nazionale data al territorio, con la partecipazione a Sanremo dell'Orchestra Santa Balera, ideata e prodotta dallo stesso Sangiorgi, per i 70 anni di "Romagna Mia". "Abbiamo avuto riconoscimenti certificati dal Ministero della Cultura e dalla Regione Emilia-Romagna. Oltre ad aver portato le nostre tradizioni attraverso i giovani della 'generazione Z del liscio' a livello nazionale". Cose che, ribadisce Sangiorgi, rafforzano tutto il movimento e lo stesso Mei. "Ci aspettiamo che il Comune di Faenza ci permetta andare avanti nei prossimi tre anni, dando concretezza a un accordo sul quale discutiamo da sei mesi e che ci permetta di lavorare tutto l'anno per Faenza. Come ci chiedono anche gli operatori commerciali della città".

L'impegno in eventi per il contrasto al gender gap

Proprio quello dei Santa Balera è uno dei cavalli di battaglia di questa fase operativa del Meeting delle etichette indipendenti di Faenza. "Il lavoro del Mei - prosegue Sangiorgi - si concentra sulla promozione e diffusione del talento di tanti giovani. L'esperienza dei Santa Balera riempie d'orgoglio tutta la Romagna. Subito dopo Sanremo ci siamo messi a lavoro per il tour, ma nei giorni scorsi abbiamo promosso anche eventi di sensibilizzazione sul gender gap. A Bologna abbiamo coinvolto artiste della scena indipendente musicale che hanno partecipato al concerto del 4 marzo dedicato a Lucio Dalla ("Stelle sotto Casa di Lucio", ndr). Mentre l'8 marzo a Faenza, al Piccadilly, abbiamo promosso un contest dedicato ad artiste e band al femminile emergenti, che hanno suonato insieme ai 4Reasons per la Giornata internazionale della donna".

Il liscio in MotoGp con il Team Gresini e gli eventi a Tredozio e Campi Bisenzio

Altro progetto del Mei è quello degli "Alluvionati del Liscio", la formazione faentina nata dopo i disastri di maggio e autrice, tra le altre cose, di "Dai, dai, Gresini", l'inno del Team Gresini impegnato nel motomondiale che, rivela Sangiorgi, "è già entrato nei paddock in Qatar e seguirà la squadra in tutte le gare in giro per il mondo". In cantiere, inoltre, due eventi nei giorni di Pasqua dallo scopo benefico. "Stiamo creando una sorta di gemellaggio con Tredozio, colpita dal terremoto, e Campi Bisenzio, colpita dall'alluvione in Toscana. Realizzeremo una due giorni di musica, il 31 marzo e il 1° aprile, dove avremo come ospiti, tra gli altri, Omar Pedrini e Dolcenera. E saremo coinvolti anche negli eventi che ricorderanno il primo anno dall'alluvione", conclude Sangiorgi.