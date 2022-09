Al Mei prende vita anche il primo Torneo Nazionale di e-sports

Dalla collaborazione tra eSportsWorldTeam e MEI (Meeting Etichette Indipendenti) prende vita il 1° Torneo Nazionale e-sports, una sida al videogame FIFA22 sulla piattaforma PS4 per il circuito della musica indipendente. Fino a venerdì 23 settembre gli e-sportivi potranno iscriversi al torneo e partecipare alla fase preliminare online. I primi 8 classificati rappresenteranno alcune realtà della musica indipendente nella fase finale che si terrà dal vivo sabato 1 ottobre a Faenza, durante la 25esima edizione del MEI, per aggiudicarsi il Trofeo Bruno Neri. Per info e iscrizioni: e-meicup@esportsworldteam.com