A sorpresa a Ghibullo arriva Giorgia Meloni e ringrazia i volontari: "Siete molto bravi"

Non si sapeva esattamente dove sarebbe passata, ma alla fine la premier Giorgia Meloni - in visita nelle zone alluvionate - ha fatto una sosta anche nel Ravennate. Tra i vari luoghi visitati domenica mattina - non ha voluto annunciarli pubblicamente per evitare la presenza della stampa e rischiare di essere d'intralcio ai soccorsi - c'è anche la piccola frazione di Ghibullo.

La Meloni, con stivali di gomma e camicia verde, ha incontrato i volontari che stavano portando acqua e cibo agli alluvionati e non si è sottratta alle foto con i fan. "Siete molto bravi che fate i volontari, molto bello, bravi, mi dispiace", ha detto a un volontario che ha voluto filmarla e pubblicarla sui social.

La premier è accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, avrebbe visitato la periferia di Forlì, Faenza, poi i dintorni di Ravenna. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini e la premier Meloni si sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull'emergenza maltempo, successivamente hanno visitato un'area colpita a Faenza.

La presidente del Consiglio si è recata poi in Prefettura a Ravenna, dove ha incontrato tra gli altri insieme a Bonaccini anche il Prefetto Castrese De Rosa.