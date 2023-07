Da Mengoni a Elisa: la "corista delle star" Roberta Montanari racconta la sua passione per la musica

Il sindaco Davide Ranalli e gli assessori della giunta del Comune di Lugo hanno incontrato Roberta Montanari, corista e insegnante di canto moderno alla scuola comunale di musica Malerbi. Nativa di San Lorenzo, Roberta non ha voluto lasciare il luogo dove è cresciuta e dove attualmente abita nonostante il suo lavoro la porti spesso in tour con i numerosi artisti con cui ha lavorato. Ha iniziato a cantare a 16 anni, una passione che si è presto trasformata in una professione fino a quando, come ha spiegato, “è passato un importante treno che mi ha permesso di iniziare questo percorso lavorativo”. La prima grande occasione è stato il tour di Cesare Cremonini e, da lì in poi, ha lavorato con grandi artisti italiani. Da Mengoni a Gianna Nannini, da Tommaso Paradiso a Enrico Brignano, da Eros Ramazzotti -con cui ha affrontato una serie di concerti in giro per tutto il mondo- a Elisa, fino ad arrivare all’ultimo tour negli stadi con Vasco Rossi.

“Non è scontato che una passione diventi un lavoro - ha spiegato Roberta Montanari -. Si tratta di un lavoro appassionante dove devi sempre mantenere concentrazione e rigore per riuscire a dare il massimo. Con l’artista si deve improntare il tutto con la massima professionalità ed empatia”.

“Ci ha fatto piacere ricominciare, dopo l’alluvione, a incontrare lughesi che danno lustro alla nostra città – ha detto il sindaco Davide Ranalli - . L’abbiamo fatto con una professionista che ci ha raccontato con passione il proprio lavoro e che oltre a renderci orgogliosi di lei per la sua esperienza al di fuori di Lugo è impegnata nella nostra scuola di musica per trasmettere il suo sapere ai piccoli”.