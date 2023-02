Nuova mensa per la scuola elementare e un nuovo asilo: il Pnrr finanzia altri due progetti in città

Dal Pnrr spuntano due nuovi e importanti progetti a favore delle scuole e delle famiglie ravennati. Stiamo parlando della costruzione del nuovo asilo nido Pavirani (al posto del vecchio edificio) e della nuova mensa con cucina della scuola elementare Camerani, due progetti che saranno finanziati dal fondo Next Generation EU - Missione 4, con una spesa complessiva che supera i 4 milioni di euro.

Sia la mensa della Camerani (in via Bargigia) che il nido Pavirani (nell'omonima via Paolo Pavirani), sono stati oggetto, martedì in Giunta, di una delibera di riapprovazione del progetto di fattibilità economica a seguito degli aumenti dei costi dei materiali, rispetto a quelli preventivati nel momento in cui fu presentata la candidatura per le risorse del Pnrr. In particolare la spesa del nuovo nido Pavirani è stata rideterminata in 2 milioni e 950mila euro (2.1 milioni era il costo originario), mentre la mensa della primaria Camerani in 1 milione e 430mila euro (invece dei 941mila euro originari). Un aumento di spesa notevole che purtroppo riflette i problemi causati dall'incremento dei costi dei materiali e dall'inflazione.

Al di là dell'adeguamento dei prezzi, si tratta di una notizia certamente importante per i servizi scolastici ravennati. I nuovi fondi del Pnrr permetteranno infatti di realizzare altri due progetti che il Comune aveva candidato a inizio 2022. Per quanto riguarda la scuola elementare Camerani si tratta di un ampliamento per consentire la realizzazione di nuovi locali che ospiteranno mensa e cucina. Come rende noto l'assessora con delega alle politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità, Livia Molducci, lo spazio dell'attuale mensa scolastica dovrà essere riadeguato per ospitare nuove classi.

Finanziato anche il progetto che riguarda il nuovo nido Pavirani, attraverso la demolizione del vecchio edificio, e con la realizzazione al suo posto di una struttura moderna ed efficiente. Come rileva l'assessora Molducci, "si tratta di due interventi importanti che ci consentiranno un notevole risparmio energetico negli anni a venire". Entrambi i progetti, come del resto tutti quelli finanziati dal Pnrr, dovranno essere realizzati entro il 2026. Quello della Pavirani è oltretutto un altro intervento a favore del settore infanzia 0-3 anni che si aggiunge ai due nuovi asili in via Canalazzo e in via Fontana. Durante i lavori, l'attuale nido Pavirani sarà chiaramente inutilizzabile e quindi il Comune sta cercando una soluzione per ricollocare le sezioni dell'attuale Pavirani. Mentre la sezione dei bambini più grandi passerà di fatto alle scuole dell'infanzia (3-6 anni), rimangono circa una trentina di bambini da sistemare in altra sede e, allo stesso tempo, si ragiona su ulteriori spazi per le iscrizioni al nuovo anno scolastico.