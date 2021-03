Mentre passeggia ripulisce la spiaggia dai rifiuti: "Iniziamo a rendere il mondo migliore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sono Romina, ho 43 anni e sono al settimo mese della mia seconda gravidanza. Sono già a casa in maternità, a causa del lavoro che svolgo (catena di montaggio presso un'azienda multinazionale che produce elettrodomestici). Grazie al tempo libero che ho a disposizione, ho deciso di rendermi utile per il nostro pianeta terra. Essendo incinta, ho a disposizione un certificato medico che mi permette di passeggiare nei nostri lidi, dato che respirare iodio in gravidanza è molto salutare per l'intelligenza del feto. Anche oggi che è la festa della donna, ho voluto fare un regalo a Madre Natura. Sono andata a Lido di classe provvista di guanti, sacco e pinza raccoglitutto a pulire per l'ennesima volta la spiaggia da tutta la plastica e il vetro che ci porta il mare a causa dagli errori di noi umani. Desidero un mondo sano, più pulito... e così iniziamo noi a renderlo migliore. Purtroppo anche oggi ho trovato due siringhe e questo mi avvilisce molto per l'inciviltà di alcune persone, ma mi fa stare bene per averle trovate e buttate. Non so per quanto tempo ancora potrò farlo perché anche oggi il mio sacco era molto pesante... ma finché il mio pancione terrà botta, io ci sarò!

Romina Camporesi