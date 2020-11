Mercati aperti nel ravennate: controlli sugli assembramenti

Prosegue in sicurezza l’attività di gran parte dei mercati attivi sul territorio comunale così come consentito dall’ordinanza regionale nel rispetto delle misure anticovid legate alla perimetrazione delle aree, alla diversificazione degli accessi in entrata e in uscita, al controllo per sorvegliare ed intervenire su eventuali assembramenti.

Giovedì, come di consueto, si svolgeranno il mercato di Piangipane (in piazza XXII giugno 1944, dalle 8 alle 13.30) e i tre mercati contadini riuniti nell’area del parco Celso Strocchi (in via Ugo Foscolo, dalle 14 alle 18). Nel corso della settimana aperti anche i mercati di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, Castiglione, Mezzano, San Pietro in Vincoli e San Zaccaria.

“Si tratta di un provvedimento – afferma l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani – adottato nel pieno rispetto delle normative con l’obiettivo di mediare tra le esigenze di tutela della salute e di salvaguardia delle imprese. Non sarebbe stato possibile lasciare aperti i mercati se non avessimo avuto il prezioso contributo non solo della Polizia locale, del consorzio Il Mercato, dell’associazione nazionale Carabinieri e della Mistral, ma anche delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari che si sono resi disponibili alla sorveglianza, consentendo la sicurezza dello svolgimento; per questo mi preme manifestare loro la mia soddisfazione e gratitudine”.

Nei mercati cittadini e in alcuni del forese il controllo, con il coordinamento della Polizia locale, è affidato all’associazione nazionale Carabinieri e alla Mistral mentre nel mercato di Piangipane si adoperano i volontari delle associazioni Mosaico di idee ed Auser e in quello di San Zaccaria il Comitato cittadino. Si ricorda che Il mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini si svolge ogni mercoledì e sabato; il mercato di Castiglione il martedì; quello di Mezzano il martedì; di Piangipane, in piazza XXII giugno 1944, il giovedì; quello di San Pietro in Vincoli il venerdì; di San Zaccaria il lunedì. Gli orari di apertura previsti per tutti i mercati vanno dalle 8 alle 13.30.

I tre mercati contadini di piazza Della Resistenza, piazzale Farini e piazzale Marinai d’Italia, accorpati e trasferiti in parco Celso Strocchi (pista di pattinaggio), in via Ugo Foscolo, si svolgono ogni lunedì e giovedì, dalle 14 alle 18, secondo il previsto orario invernale. Rimane aperto anche il mercato Bio Marché, in piazza San Francesco, il martedì dalle 16 alle 20.