Mercati aperti nel ravennate ma solo per certi tipi di merce

Da lunedì 8, e fino al 21 marzo, anche Ravenna si trova in fascia rossa e i mercati ambulanti del territorio comunale si svolgono nelle rispettive sedi con la presenza delle seguenti tipologie merceologiche: prodotti alimentari, piante e fiori, bulbi e semi, profumi e cosmetici, saponi, detersivi e altri detergenti, biancheria personale e per la casa, confezioni e calzature per bambini e neonati.

“Confidando che questa situazione, che tanto sta penalizzando il sistema economico – commentano il vicesindaco Eugenio Fusignani e l’assessore al Commercio Massimo Cameliani –, possa essere superata al più presto, assicuriamo che lo svolgimento dei mercati avverrà, come sempre è stato, nel rispetto delle misure anti Covid-19 per la sicurezza di operatori e consumatori”.

Si ricorda che il mercato di Ravenna, via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, si svolge ogni mercoledì e sabato; il lunedì mattina a San Zaccaria; il martedì mattina a Castiglione e Mezzano e nel pomeriggio a Casalborsetti; il mercoledì pomeriggio a Marina di Ravenna; il giovedì mattina a Piangipane e a Sant’Alberto; il venerdì mattina a San Pietro in Vincoli e a Ravenna in piazza Medaglie d’oro; nel pomeriggio di venerdì a Punta Marina; il sabato pomeriggio a Marina di Ravenna. Gli orari di apertura previsti per tutti vanno dalle 8 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 19,30. Ricordiamo anche i mercati contadini di Ravenna in viale Farini il martedì dalle 14 alle 18 e in piazza San Francesco (prodotti biologici) dalle 16 alle 20; in piazza della Resistenza lunedì e giovedì dalle 14 alle 18. Mentre a Marina di Ravenna, in piazza Marinai d’Italia, si svolge il lunedì pomeriggio.