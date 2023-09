Mercati estivi, posticipati quelli di Casalborsetti, Lido Adriano e Porto Corsini

Sono stati posticipati i termini di conclusione dei mercati estivi di Casalborsetti, in viale Casalborsetti, e di Porto Corsini, in via Sirotti, previsti anche nelle giornate di domenica 17 e domenica 24 settembre, con orario di mercato dalle 7 alle 13,30. Quello di Lido Adriano, in viale Virgilio, si svolgerà anche nella giornata di martedì 19 settembre, con orario di mercato dalle 14,30 alle 23.