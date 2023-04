Negozi, aree verdi e spazi polivalenti: 4 milioni per il nuovo Mercato Coperto di Alfonsine

Tornerà fruibile e completamente riqualificato l’ex mercato coperto di Alfonsine. Nei giorni scorsi è stato infatti presentato, nel corso di un incontro tra la cittadinanza, l’amministrazione e i soggetti coinvolti, il progetto esecutivo di rigenerazione urbana degli spazi. L’occasione è stata proficua anche per fare il punto sullo stato di avanzamento della progettazione: gli architetti coinvolti infatti hanno esplicitato che, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, la spesa complessiva ammonterà a quasi 4 milioni di euro.

Per questo motivo si procederà per stralci. Il primo, per cui i lavori saranno affidati entro la fine dell’estate, costerà 2 milioni e mezzo di euro e prevede la realizzazione del corpo di fabbrica principale e il nuovo porticato, che sorgerà su quello preesistente. Inoltre sarà completato tutto il pian terreno, e la parte interna in cui si sposterà la farmacia cittadina al secondo piano. Attorno al nuovo mercato coperto saranno inoltre realizzati larghi marciapiedi per assicurare anche il transito pedonale in sicurezza. L'investimento consistente sarà sostenuto da risorse comunali, a parte 730mila euro di risorse regionali che il comune si è aggiudicato tramite un bando per la rigenerazione di spazi urbani.

Di particolare rilevanza è stata anche la partecipazione dei cittadini nell’ambito delle proposte e dei suggerimenti legati allo stabile. "E' emerso - si legge in una nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - che la maggior parte delle persone è soddisfatta dell’esito, comprendendo la necessaria scelta operativa pur essendo dispiaciuta per la mancata realizzazione del progetto in un’unica soluzione”. Il percorso partecipativo è stato infatti coordinato dal ‘Villaggio Globale’, i cui referenti hanno evidenziato come “la cittadinanza abbia fatto emergere la necessità di recuperare la funzionale sociale e aggregativa dell’area.

Il primo piano sarà destinato a spazio polivalente attrezzato per corsi, iniziative, eventi a servizio della comunità e la terrazza sarà resa calpestabile. Grazie al percorso partecipativo, nel progetto sono stati inseriti spazi di sosta per bici e veicoli elettrici e, con la realizzazione del primo stralcio, una zona verde. Dal percorso partecipativo sono emerse inoltre idee come il caffè letterario, e altri interessanti spunti sono al vaglio. All'interno del mercato coperto ci saranno dunque negozi, attività e spazi dedicati all'associazionismo nella parte superiore che sarà creata 'ex novo'. Nell’estate del 2023 sono infine previsti eventi estivi nella attuale piazzetta e si procederà anche con l’abbellimento del cantiere quando inizieranno i lavori.

Grazie alla ‘Compagnia dei Racconti’ vedrà la luce anche il progetto di recupero delle memorie storiche e fotografiche del mercato coperto e della vita sociale ad Alfonsine. Si tratta di un progetto intergenerazionale che 'Villaggio Globale’ porta avanti oramai da diversi anni sul territorio, coinvolgendo la cittadinanza nelle azioni di cura degli anziani a rischio solitudine e valorizzandone il ruolo all’interno della comunità di riferimento. I «testimoni di vita», anziani senza una rete parentale o amicale o con particolari racconti di vita, verranno affiancati a giovani volontari alfonsinesi tra i 16 e 30 anni, che li intervisteranno per scoprire come vivevano la socialità nella loro gioventù, di cui il mercato coperto era uno dei punti centrali. Tali racconti saranno poi inseriti in una pubblicazione. In questo momento si stanno individuando i soggetti da intervistare e i giovani intervistanti. L’adesione è libera: se ci sono giovani che vogliano partecipare all’iniziativa oppure si è a conoscenza di un anziano che possa essere intervistato sulla tematica, è possibile contattare la cooperativa.