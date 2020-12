Mercato della vigilia in forma ridotta a Cervia

A seguito delle ultime disposizioni previste dal decreto-legge 18 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, in vigore dal 19 dicembre, il mercato di Cervia di giovedì 24 dicembre si svolgerà in forma ridotta con la sola presenza di banchi di generi alimentari e florovivaisti. L’area interessata dai banchi sarà piazzale Maffei, ovvero l’area sottostante la torre San Michele.