Mercato di Faenza, al via una campagna di comunicazione per raccontarlo e valorizzarlo

Lunedì mattina si è svolto il lancio ufficiale della campagna di comunicazione dedicata al Mercato di Faenza: un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione per ampliare la conoscenza dei mercati cittadini anche fuori dai confini comunali, potenziarne l’attrattività e aumentare la visibilità dei commercianti che da sempre animano le piazze centrali di Faenza. Il messaggio principale della campagna, “Qui, nel cuore di Faenza”, mette in luce una delle tipicità principali del mercato cittadino manfredo, cioè la sua centralità. Oltre a questa, altre caratteristiche messe in risalto sono la sua frequenza e la presenza fissa di oltre centocinquanta commercianti.

Gli strumenti scelti per raccontare al pubblico i mercati cittadini sono sia fisici che virtuali, uniformati da una veste grafica studiata per essere riconoscibile a una prima occhiata. Oltre ai manifesti affissi nelle bacheche dedicate, i cittadini e i turisti in visita a Faenza potranno trovare nei punti di maggiore interesse della città sia un classico volantino informativo - disponibile anche in versione inglese – sia un pieghevole più particolare, caratterizzato dalla presenza dei volti di molti dei commercianti del mercato e dalle dimensioni più simili a quelle di un poster.

Sul versante virtuale, è invece stato realizzato un sito tematico ad hoc – mercatofaenza.it - grazie al quale gli utenti potranno trovare una serie di informazioni e materiali utili - comprese le mappe dettagliate dei singoli giorni di mercato con indicate le categorie merceologiche di ogni piazzola – e scoprire le future novità riguardanti il “mondo” del Mercato di Faenza. La campagna è infine arricchita da un video promozionale - visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Faenza e sul canale YouTube dell’Unione Romagna Faentina - che racconta in un minuto le caratteristiche più attrattive del Mercato di Faenza e invita gli spettatori a visitare quello che può essere a tutti gli effetti descritto come un vivace “centro commerciale a cielo aperto”.