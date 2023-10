Mercato immobiliare: prezzi in crescita a Ravenna del 4,2%, ma in città si accumula l'invenduto

Crescono i prezzi e le domande per i nuovi immobili, ma parallelamente si accumula l'invenduto in città. Questa è la situazione del mercato immobiliare a Ravenna fotografata dall'osservatorio trimestrale di Immobiliare.it relativamente al terzo trimestre del 2023. In generale, il mercato immobiliare emiliano-romagnolo mostra segnali di raffreddamento nel terzo trimestre del 2023. Se su base annua sia i prezzi di vendita, sia gli affitti sono cresciuti di oltre 5 punti percentuali, negli ultimi tre mesi questi sono infatti stabili, con i prezzi di vendita a presentare una variazione minima pari a +0,2% e gli affitti perfettamente invariati. Comprare casa in Emilia-Romagna costa, oggi, 2.155 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 13,2 euro/mq.

I principali trend di vendita nei territori

Dopo Bologna, la città più cara dell’Emilia-Romagna è Rimini, stabile nel trimestre a 2.769 euro/mq di media. La sua provincia è ancora più cara e tocca quota 3.127 ero/mq. La città dove i prezzi di vendita crescono di più in regione è Ferrara, che arriva a quota 1.623 euro/mq con un dato trimestrale pari al +3,8%. In generale, molti territori si allineano al trend di stabilità regionale, ma con qualche eccezione: si segnala il picco di crescita della provincia di Ravenna (+4,2%) e il decremento della provincia di Reggio Emilia (-2,2%).

Lo stock di immobili in vendita si riduce nella maggior parte dei territori, con l’area di Bologna a mostrare contrazioni oltre la doppia cifra percentuale in città (-15,3%) e in provincia (-10,7%). Contrazione decisa anche nella città di Modena (-11,5%), mentre si accumula invenduto nelle città di Ravenna (+6,7%) e Rimini (+4,2%). Guardando alla domanda, prevalgono i segni più capeggiati dalla provincia di Ravenna, che sfiora il +15% nel trimestre, mentre tra i diversi andamenti negativi spicca la città di Cesena (-12%).

I trend degli affitti

Il territorio della provincia di Rimini si rivela addirittura più caro della città di Bologna per gli affitti: nonostante il dato trimestrale sia negativo (-8%, complici anche dinamiche di stagionalità), il canone medio si attesta sui 22,3 euro al metro quadro. Non è comunque l’area in cui i canoni si riducono maggiormente: nelle province di Forlì-Cesena e Ferrara si registrano infatti decrementi a due cifre. Tra i maggiori rincari compaiono nuovamente due province: quella di Bologna (+4,6%) e di Parma (+3,5%), che precedono la già citata città di Bologna. La città più economica in cui affittare casa in Emilia-Romagna è Ferrara (8,7 euro al metro quadro), mentre il territorio in assoluto meno costoso è la provincia di Piacenza, con 7,2 euro/mq. Per Ravenna si registra un prezzo medio di 11 euro al metro quadro nel comune capoluogo (in calo del -4,7%) che si alza a 19,2 euro al metro quadro allargando lo sguardo al resto della provincia (+1%).

Aumenta sensibilmente l’offerta di immobili in affitto in molte aree della regione, con la città di Rimini che addirittura vede il +71,4% nel trimestre. Tra le poche eccezioni negative si segnalano invece le province di Ravenna, che sfiora il -20%, e di Modena, -17,4%. Contestualmente, nel quadro regionale molto variegato della domanda di immobili in affitto, Modena si distingue anche per l’incremento di domanda in provincia (+37,7%), precedendo la città di Reggio Emilia (+35,6%). Discorso diverso per l’area di Rimini, dove la domanda si contrae tra il 25% e il 30% sia in città, sia in provincia.