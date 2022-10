La ravennate MeriCler raggiunge la finale dell'Euro new music contest

Originale, talentuosa con una voce che trasmette la passione con cui interpreta i suoi pezzi, Maria Chiara Leoni, in arte MeriCler, una giovanissima artista romagnola, in un percorso lungo 3 mesi, con il suo brano è riuscita a convincere la direzione artistica di Euronewmusic – The European Song Contest e ad aggiudicarsi così a pieno merito un posto nell’attesa semifinale del Contest, che si terrà nei giorni 28-29 ottobre 2022 presso il Teatro Gloria di Montichiari in provincia di Brescia, in cui affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a recitare un ruolo da protagonista nella Finale Europea del prossimo 30 ottobre sempre al Teatro Gloria, stupenda cornice di questa tre giorni di musica.

Il traguardo raggiunto da MeriCler, 25 anni della provincia di Ravenna è davvero importante considerando gli oltre 300 tra artisti e band iscritti al contest provenienti da tutta Europa. Durante le semifinali, alle quali MeriCler prenderà parte, andranno in scena le performance degli artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e non solo per un vero e proprio Live Show. MeriCler, dopo aver partecipato alla verifica di idoneità e successivamente alla fase “Casting Online”, il 28 ottobre si esibirà live al cospetto di giudici come Diego Spagnoli, Chicco Gussoni, Massimo Biggi e Roberto Bazzani.