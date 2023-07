A 10 anni dalla scomparsa, Ravenna ricorda il cardinal Tonini: la messa a Santa Teresa

Ravenna unita nel ricordo del suo indimenticato arcivescovo. Si è tenuta venerdì mattina nella chiesa di Santa Teresa a Ravenna la Santa Messa in ricordo del cardinale Ersilio Tonini, che fu arcivescovo di Ravenna-Cervia dal 1975 al 1990. Nel luogo accanto al quale il cardinale spirò, il 28 luglio del 2013, e dove si tennero i suoi solenni funerali. La messa è stata celebrata dall'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Erano presenti tanti cittadini per ricordare l'anniversario della scomparsa del cardinale.

La biografia

Il cardinale Ersilio Tonini, venuto a mancare a 99 anni nel luglio 2013 presso l’Opera Santa Teresa, ha lasciato a Ravenna, dove era amatissimo, un vuoto incolmabile dato lo strettissimo rapporto che nel tempo si era venuto a creare tra il porporato e la nostra città, sin da quando, nel dicembre 1975, Paolo VI lo aveva chiamato a reggere l’antica Archidiocesi di Ravenna e la diocesi di Cervia. Nella nostra città Tonini aveva preso alloggio presso l’Istituto Piccola Famiglia di Santa Teresa del Bambin Gesù che assiste persone disabili e con disagi e ospita pure anziani sacerdoti. Moltissime furono le iniziative da lui promosse tra cui la riapertura del seminario nel 1978, la creazione nel 1984 del Centro Ravennate di Solidarietà, luogo di accoglienza per tossico dipendenti, che fa parte della federazione delle Comunità terapeutiche del CEIS di Don Picchi, senza dimenticare nel 1995 il rilancio del settimanale diocesano “Risveglio 2000” e la nascita di “Ravegnana radio”.

Nel maggio 1986 Tonini guidò la visita pastorale di Giovanni Paolo II in Romagna, una terra considerata sino ad allora patria dell’anticlericalismo italiano, visita che ha in effetti segnato il crollo degli ultimi storici steccati tra laici e cattolici in Romagna. Nel marzo 1987, dopo la tragedia della “Elisabetta Montanari”, la nave gasiera a bordo della quale persero la vita 13 operai che effettuavano lavori di pulizia in condizioni disumane, Tonini condannò con parole forti la logica del profitto, alla base della tragedia. Nel 1988, animò la campagna nazionale per la raccolta di fondi per l’acquisto di mucche per gli indios della diocesi brasiliana di Roraima per impedire l’esproprio delle terre degli indigeni. A Ravenna città dove avrebbe continuato a risiedere anche dopo che Papa Giovanni Paolo II aveva accettato le sue dimissioni per limiti di età, Tonini godeva del massimo rispetto e del favore della popolazione che lo ammirava e che, ancora in vita, gli aveva già assegnato un ‘posto’ importante nella storia della città.